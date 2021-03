Terviseamet tunnnistab: HOIA rakendus leidis üles vaid kolmandiku lähikontaktseid

«HOIA esimeses arendusfaasis võeti aluseks 2020. aastal Šveitsi tehtud mõõtmised. Sel aastal tehti ulatuslikud katsed Ameerikas ja Inglismaal ning arvutati signaalitugevused, millega on võimalik registreerida lähikontakte senisest paremini. Arvestades Eesti kõrget nakatumist, on oluline tuvastada võimalikult palju lähikontaktseid,» sõnas ta.

Eelmise aasta augustis valminud rakenduse eesmärk on teavitada koroonaviirusesse nakatunute lähikontaktseid ja anda neile sellega ka esmased suunised, kuidas edasi käituda. «Rakendust kasutades on võimalik anda oma panus nakkuste arvu vähendamisele Eestis. HOIA on üks mitmest vahendist meie tööriistakastis selle viiruse leviku piiramiseks,» lisas ta.