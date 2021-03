Biden kinnitas, et Ühendriigid ei otsi Hiinaga vastasseisu, kuid lisas, et Hiina juht Xi Jinping on autokraat, kelles ei leidu kübetki demokraatiameelsust. «Ma ütlesin talle mitu korda isiklikult, et me ei otsi vastandumist, kuigi me teame, et konkurents tuleb tugev,» sõnas president.