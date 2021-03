VIDEO JA BLOGI ⟩ Terviseameti pressikonverentsil andsid aru Kiik, Lanno ja Koppel

Lanno nentis pressikonverentsil, et reoveeuuringute järgi on olukord võrreldes eelmise nädalaga paranenud. Samuti on nakatumiskordaja alla ühe. Siiski tuleb suurt tähelepanu pöörata Põhja-Eestile. «Kindluse mõttes tasuks täna veel aru saada, et olukord on imeõrnal jääl kõndimine. Seda positsiooni tuleb ühiselt hoida,» tõdes ta.

Kiik selgitas samuti, et kuigi nakatumisnäitajad on langustrendis, tuleb seda positsiooni nüüd ka hoida. «On oluline, et me ei teeks kergekäelisi järeldusi langevatest numbritest ega muudaks oma käitumist. Kui mingi tegevus toob edu, siis me justnimelt jätkaksime neid valikuid ja tegevusi,» lisas ta.

Praeguste graafikute ja arvutuste järgi jõutakse aprillikuu lõpuks pakkuda kõigile 70+ vanuses inimestele ka vaktsineerimisvõimalust.

Tervise- ja tööministri sõnul on arusaadav, et piirangud ei ole kellelegi meeltmööda, et täna on need möödapääsmatud. Samuti pani ta inimestele südamele, et sotsiaalmeedia mõjuisikute ja erinevate Youtube videote asemel tuleks koroonateemadel usaldada siiski eksperte.