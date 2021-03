Fischer: ma julgeks küll öelda, et piirangute mõju on hakanud avalduma

Üle Eesti on nakatumiskordaja langenud 0,9 lähedale, langustrend on selge Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Saaremaal. Samuti on reoveeuuringutes näha, et viiruse levik on hakanud taanduma. Langustrendi illustreerib ka seitsme päeva libiseva keskmise graafikud. See andis Fischerile põhjust kinnitada, et piirangud on omanud positiivset mõju.

FOTO: TÜ matemaatika ja statistika instituut

Siiski on Eestis jäänud teatav platoo juba pikemaks ajaks stabiilselt kõrgele tasemele. Võrdluseks, kui Ühendkuningriigis tõusid nakatumisnäitajad püstloodis üles, siis piirangutega tulid need sama kiirelt ja järsku ka alla. Miks Eestis pole nii juhtunud?

«Üks põhjus on kindlasti selles, et piirangutega jäädi hiljaks – nakatumine jõudis juba nii kõrgele tasemele ja osades piirkondades on nakkus nii laiaulatuslikult levinud, et selle allasaamine võtab aega,» põhjendas Fischer ning tõi analoogiks Tšehhi. «Neil kestis tase, kus oli päevas keskmiselt üle 100 juhu 100 000 kohta viimati täpselt 20 päeva (25.veebruar –17. märts). Praeguseks on nad jõudnud selle näitajaga 80-ni.»

Ka Eestis kestis sama tase märtsi esimesel 20 päeval. «Brittidel pole aga nakatumine riigis keskmisena nii kõrgele tõusnudki, kuid näiteks 60 tase püsis ületatuna ka täpselt kolm nädalat,» märkis Fischer ja tõdes, et tõenäoliselt oli neil osas piirkondades ka meie praegusega sarnane nakkustase. Tema sõnul on väga erineva suurusega riike raske üks-ühele võrrelda.