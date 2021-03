Kallas: Eesti soov vaktsiine juurde saada ei leidnud Euroopas mõistmist

Kallase sõnas neljapäeval toimunud Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokohtumisel, et Eesti on küsinud lisakogust vaktsiinidoose, tõstmaks kiiremas korras riskirühmade vaktsineerimist. Peaminister ütles reedel BNS-ile, et Eesti soovi osas saada kõrge nakatumistasemega riigina lisakogus vaktsiine Ülemkogul «mõistmine väga kaugele ei ulatunud«.

«Kõik on enda eest väljas,» nentis Kallas.

Eelmisel nädalal teatas vaktsiinitootja Pfizer/BionTech, et tarnib Euroopa Liidule kiirendatud korras teise kvartali jooksul varasematele kokkulepetele lisaks veel kümme miljonit lisadoosi.

Kallase sõnul pole veel teada, kui palju Eesti sellest kogusest vaktsiine saab. Valitsusjuhi sõnul käis neljapäeval põhjalik vaidlus, kas vaktsiinid jagada proportsionaalselt või võtta jagamisel arvesse ka seda, et mõned riigid on saanud vähem vaktsiine. Viimane puudutab riike, kes oma vaktsineerimiskavas tegid panuse vaid ühele vaktsiinile. Kuna AstraZeneca ei ole oma lubadusi täitnud ning on tarninud vähem vaktsiine, on need riigid saanud vähem vaktsiine.

Kallase sõnul on vaktsiinide lisakoguse jaotamisega kiire, kuid millal otsus langetatakse, pole tema sõnul veel teada. Ülemkogu andis neljapäeval alaliste esindajate komiteele suunised, mille kohaselt jagamisel tuleks solidaarsuse põhimõtet arvestades lähtuda proportsionaalsusest. Kallase sõnul rõhus Eesti ka sellele, et võetaks arvesse riikide olukorda, kuid seda kegi eriti ei toetanud.

«Oleme valmis toetama solidaarset jagamist,» sõnas Kallas ja nentis, et Euroopa pole kriisist väljas enne, kui kõik riigid on sellest väljunud.