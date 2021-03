Öösel võib kohati olla libedust ja udu

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt kuivad.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel vahelduva pilvisusega ilm. Öösel on õhutemperatuur nulli lähedal, teetemperatuur langeb miinuspoolele. Paiguti võib sadada veidi lörtsi ja vihma, saju tõenäosus on suurem Kagu-Eestis ja saartel.