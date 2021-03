Fox News anti valimispettuse väidete eest taas kohtusse

Tegemist on teise sellise laimusüüdistusega konservatiivse uudistekanali vastu. Veebruaris andis kanali kohtusse ka valimismasinate firma Smartmatic.

Dominion väidab, et Fox hakkas edendama Trumpi valeväiteid valimispettuse kohta, sest kanal oli kaotamas oma publikut, kellest suure osa moodustavad ekspresidendi toetajad.

Kohtud ja USA kongress on süüdistused valimispettuse kohta tagasi lükanud.

Dominion on sarnaste väidete eest kohtusse andnud ka Trumpi advokaadid Rudy Giuliani ja Sidney Powelli.

«Fox News Media on 2020. aasta valimiste kajastuse üle uhke. See järgis Ameerika ajakirjanduse kõige ülevamat traditsiooni ja me kaitseme end selle alusetu kohtuhagi eest innukalt,» teatas kanal.