Mägi-Karabahhi separatistid teevad vene keelest teise ametliku keele

Mägi-Karabahhi ametnik keel on seni olnud armeenia keel.

Parlamendiliige Aram Harutjunjan ütles AFP-le, et neljapäeval vastu võetud eelnõu eesmärk on tugevdada koostööd Vene rahuvalvajatega, ja ilmselt kirjutab Mägi-Karabahhi liider Aradžik Harutjunjan sellele alla.

Aserbaidžaani president Ilham Alijev ütles sammu kritiseerides, et tema riigis saab olla ainult üks ametlik keel ja see on aserbaidžaani keel.