Iraan ja Hiina allkirjastasid 25-aastase koostöölepingu

Pea täielikult vaka all hoitud lepingu allkirjastasid kahe riigi välisministrid Javad Zarif ja Wang Yi.

Hiina on Iraani peamine kaubanduspartner ja oli üks Iraani nafta peamisi ostjaid enne seda, kui USA endine president Donald Trump kehtestas Iraanile 2018. aastal tuumaleppest lahkudes ühepoolsed sanktsioonid.

Kokkulepe sisaldab poliitilist, strateegilist ja majanduslikku koostööd, ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Said Khatibzadeh riigitelevisioonis. «Me usume, et see dokument võiks olla väga tõhus» Iraani ja Hiina suhete süvendamisel, ütles ta.