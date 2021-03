Iraan ja Hiina allkirjastavad 25-aastase koostöölepingu

Kokkulepe seisaldab Khatibzadeh sõnul poliitilist, strateegilist ja majanduslikku koostööd ning see allkirjastatakse Teheranis Hiina välisministri Wang Yi visiidi ajal.

«Me usume, et see dokument võiks olla väga tõhus Iraani ja Hiina suhete süvendamisel,» ütles pressiesindaja, meenutades, et kokkuleppe sõlmimiseks tehti esimene ettepanek Hiina presidendi Xi Jinpingi visiidi ajal Teherani jaanuaris 2016.