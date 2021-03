Louvre paneb oma kogud veebi üles

Oma veebipõhise tegevuse laiendamiseks on maailma suurima külastatavusega muuseum loonud uue 482 000 ühikuga andmebaasi collections.louvre.fr, millest üle kolme neljandiku on juba varustatud info ja piltidega.

«Seda sammu on mitu aastat ette valmistatud eesmärgiga tulla vastu nii laiemale publikule kui ka uurijatele. Ligipääsetavus on meie missiooni kõige olulisem osa,» ütles Louvre'i president Jean-Luc Martinez.

«Louvre'il pole midagi kaotada ja mainekaotuse risk on tohutu,» ütles Martinez. «Kui järgmised põlvkonnad tahavad teada, kust on need kollektsioonid pärit, kuidas me siis vastame? Ikka ajalootööd tehes ja fakte tuvastades.»