FOTOD ⟩ Haaberstis rihtis purjus naine ära kümmet parklas seisnud autot

Esialgse info järgi said kahjustada kümme autot, mis olid pargitud kolme eri kohta. Sõiduauto Audi lõpetas pärast viimast kokkupõrget sõidu, selle roolis oli kriminaalses joobes keskealine naine. Avarii kõigi täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, teatab politsei.

Õnnetust pealt näinud Noorkuu 7 majaelanik Andry sõnul olid kokkupõrked tõsised ja kolin kõva. «Intsident juhtus täpselt minu maja ees. Kuulsin toas toimetades korraga kõva pauku. See oli umbes kella 11 paiku. Akna juurde minnes nägin, et maja ees seisab avarii põhjustanud Audi.»

«Olin teine inimene, kes välja jõudis. Enne mind oli kohal üks meesterahvas, kes võttis juhilt võtmed ära. Pealtnäha oli tegu 40ndates oleva vene rahvusest naisterahvaga. Õnnetuse põhjustanud isik oli nii tugevas joobes, et esialgu turgutas teda kiirabi. Ka politseiautosse sisenedes, püsis ta vaevu püsti,» kirjeldas pealtnägija toimunut.

Politsei tuletab meelde, et alkoholijoobes sõiduki juhtimisele puudub õigustus ning see on enda ja teiste suhtes vastutustundetu. Kahtlase sõidustiiliga juhtidest palutakse alati teada anda lühinumbril 112.