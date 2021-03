Myanmari sõjaväehunta tappis vähemalt 19 meeleavaldajat

Uudisteagentuur AFP on saanud kinnituse üheksa inimese surma kohta riigi keskosa Mandalay piirkonnas. Põhjaosariigis Shanis tapeti kolm inimest ja iidses Bagani linnas üks. Riigi ärikeskuses Yangonis hukkus veel kuus meeleavaldajat.

Myanmar on kaoses alates sõjaväelisest riigipöördest ja tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi vangistamisest veebruari alguses, mis kutsus kogu riigis esile suure demokraatiameelse vastuhakulaine.

Pealinnas Naypyidaw's toimus laupäeva hommikul suur paraad, kus hunta juht kindral Min Aung Hlaing esines kõnega. Ta ähvardas riigipöördevastast liikumist hoiatusega, et «terrorism, mis on riigi rahule ja julgeolekule kahjulik», on vastuvõetamatu.