Keskpäevatund ⟩ Euroopa Liit ei olegi loodud kriiside jaoks

«Me oleme imelikul kombel suubunud sohu, kus poliitikud ja otsustajad ütlevad, et «me rääkisime teadlastega ja teadlased ütlesid sellist asja». See ei ole teadus,» kritiseeris Strandberg valitsuse käitumist kriisi ajal ning hektiliste sõnumite edastamist..

Ainar Ruussaar tõdes, et reisimise jaoks oleks vaktsineerimispassi idee iseenesest hea. «Küsimus, mis mul tekkis, on see, et kui vaktsineerimispass võetakse kasutusele enne kui 70 protsenti elanikkonnast on vaktsineeritud, siis ilmselt tal ei ole soovitut mõju.»