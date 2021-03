Briti peaminister ei näe põhjust viirusepiiranguid leevendamata jätta

Kuid «oluline erinevus» mullusega võrreldes on see, et nakatumiste ja koroonapatsientide arvu suurenemist saab vaktsineerimisega «piisavalt leevendada».

Briti vaktsiiniminister Nadhim Zahawi ütles ajalehele The Telegraph, et valitsus saab hakata riskirühmadele lisavaktsiini tarnima septembris, sealhulgas tervishoiutöötajaile ning üle 70-aastastele.

Ta ütles, et ministrid loodavad, et sügiseks on olemas üle kaheksa erineva vaktsiini, võrreldes praegu ÜK-s saada oleva kahe vaktsiiniga. Loodetavasti on ka selline vaktsiin, mis kaitseb vaid ühe manustatud doosiga kõigi kolme viirusetüve vastu.