Facebook külmutas kuuks ajaks Venezuela presidendi Maduro konto

«Korduvate meie reeglite rikkumiste eest külmutame ta konto 30 päevaks, mil seda on võimalik kasutada vaid lugemiseks,» kinnitas Facebooki kõneisik.

Facebook on eemaldanud Maduro kontolt video, mis läks sotsiaalmeediafirma sõnul vastuollu platvormi Covid-19 valeinfo eeskirjadega ning võib seada inimeste elud ohtu. Maduro konto haldajaid oli selle eest hoiatatud, lisas Facebook.

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) informatsioonile, hetkel viirusele otsest ravi ei ole.

«Kuni WHO annab oma heakskiidu, ma ei saa Carvativirist rääkida,» ütles ta veebruaris televisioonis. "Kes on Venezuelas võimul? Facebooki omanik? Kes on maailmas võimul? Facebooki omanik?"