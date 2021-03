Maailma riigid korraldavad taas keskkonnaprojekti Maa tund

Maa tunni raames lülitatakse üheks tunniks välja maailma kuulsaimate hoonete ja objektide valgustus.

Maa tund on Maailma Loodusfondi rahvusvaheline kampaania, mille eesmärk on kujundada vastutustundlikku suhtumist keskkonda. Projekt on levinud juba rohkem kui 190 riiki ja territooriumile. Soomes on seda korraldatud alates 2009. aastast.

Maa tunni raames kustutati tuled ka Sydney ooperimajas. FOTO: STEVEN SAPHORE/AFP

Aasias kustutati tuled suurlinnades nagu Singapur ja Hongkong, samuti Austraalias Sydney ooperimajas.

Sel aastal on kampaania fookus looduskeskkonna hävitamise ja haiguste, nagu Covid-19, loomadelt inimestele leviku seosel.

Ekspertide sõnul on inimtegevus nagu ulatuslik metsaraie ja loomade elukeskkondade hävitamine, samuti kliimamuutus, seda protsessi kiirendanud. Sealjuures hoiatatakse ka tulevaste pandeemiate eest, kui midagi ette ei võeta.

«Olgu tegemist tolmendajate arvukuse vähenemisega, kalade arvu vähenemisega ookeanides ja jõgedes, metsade või laiema biodiversiteedi kadumisega, näitavad tõendid, et loodus on vabalanguses,» ütles WWF-i peadirektor Marco Lambertini. «See on selle pärast, kuidas me oma elusid elame ja oma majandusi juhime.»

«Looduse kaitsmine on meie moraalne kohustus, kuid selle kaotamine suurendab ka meie haavatavust pandeemiatele, kiirendab kliimamuutust ja ohustab meie toidujulgeolekut.»

Eiffeli torn Maa tunni raames. FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

«Maa tund ei puuduta lihtsalt energia säästmist, see tuletab meile meelde meie mõju keskkonnale,» ütles Singapuri elanik Ian Tan (18). «Üks tund ei ole piisav, et tuletada meile meelde, et kliimamuutus on tegelikult probleem, ma ei näe (Maa tundi) väga sisulisena,» ütles ta.

Lõuna-Koreas kustutati tuled ajaloolisel Namdaemuni väraval ning Tais Bangkokis kuulsas CentralWorld kaubanduskeskuses, kuigi ostutegevust see ei seganud.