200 ettevõtet osaleb Peaasi.ee emotsionaalse enesetunde küsitluses

Ta lisas, et viimastel aastatel on ikka ja jälle jutuks olnud, kas inimese vaimse tervise hoidmine on ainult tema enda, psühhiaatrite-psühholoogide, lähedaste või ka tööandja vastutus. «Rõõmustav, et on üha enam ettevõtteid, kes näevad oma töötajate toetamises võimalust nii oma majandustegevust turgutada kui sotsiaalselt vastutustundlikult käituda. Vaimse tervise hoidmine võiks edaspidi olla jagatud vastutus ning just praeguse kriisi ajal on hea läbi mõelda, kuidas seda vastutust täpsemini jagada - mida saab teha üksikisik, mida tööandja või haridusasutus ja mis osas saame loota meditsiinisüsteemile või riigile.»