Austraalia lõpetas vastuseisust hoolimata pandeemiatoetuse

Niinimetatud JobKeeperi skeem, mis jagas töötajatele poole kuu jooksul 1500 Austraalia dollarit (umbes 970 eurot), kuulutati välja eelmise aasta märtsis pärast riigi sulgemist.

Rahandusminister Josh Frydenberg ütles, et toetus oli «majanduslik eluliin» ning sellega päästeti inimeste elud ja toimetulek.

Ta lisas, et kahtlemata on mõne sektori olukord endiselt raske, kuid toetused on olnud algusest peale ajutised.

Austraalia töötus oli veebruaris 5,8 protsenti ning rahandusministeerium eeldab, et toetuste kaotamisega kaob 100 000 kuni 150 000 töökohta.

Austraalia ametiühingute nõukogu president Michele O'Neil ütles, et paljude töötajate tööaeg ja palk ilmselt väheb.

«1,1 miljoni töötaja tulevik on ilma JobKeeper toetuseta ebakindel, sest see ennetas pandeemia ajal katastroofilisi töökaotusi.» Ta lisas, et JobKeeperi lõpetamine on julm ja takistab majanduse taastumist.

Kriisi kõrgpunktis aitas toetus nelja miljonit töökohta.

Programmi pikendati viimase 12 kuu jooksul kaks korda, kuid seda vähendati pärast seda, kui Covid-19 saadi kontrolli alla ja majandus hakkas taastuma.

Austraalia on olnud koroonaviiruse ohjeldamisel küllaltki edukas. Registreeritud on vaid 29 000 juhtumit, millest alla 1000 on lõppenud surmaga. Piiriületuskarantiini abil on uued puhangud ära hoitud.