Merkeli CDU/CSU kaotab Saksamaal enne valimisi toetust

Nädalalehes Bild am Sonntag avaldatud arvamusuuringu kohaselt on Merkeli paremtsentristliku bloki toetus 25 protsenti, rohelistel 23 protsenti ning sotsiaaldemokraatidel 17 protsenti. Küsitlusele vastas 1447 inimest ning selle veamarginaal on kuni kolm protsendipunkti.