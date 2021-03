Macron: Prantsusmaa jõuab vaktsineerimises varsti brittidele järele

Prantsusmaa vaktsineerimiskampaaniat on nimetatud aeglaseks. Ühe või kaks vaktsiinidoosi on saanud 11,45 protsenti elanikest, samas kui Suurbritannias on see 43,79 protsenti.

Kuid Macron kinnitas ajalehele Le Journal du Dimanche (JDD), et Prantsusmaa on vaktsineerimist oluliselt kiirendanud, ning oletas, et britid seisavad varsti silmitsi raskustega.

«Mõne nädala pärast oleme brittidele järele jõudnud, kes selleks ajaks sõltuvad oma elanike vaktsineerimisel järjest enam meist,» ütles ta.

Ilmselt viitas ta Briti-Rootsi AstraZeneca vaktsiinile, mida toodetakse Euroopa Liidu liikmesriikides.

EL ähvardas keelata ravimifirmade koroonavaktsiini ekspordi Suurbritanniasse ja teistesse hästi varustatud riikidesse, kuni nad pole täitnud lubadusi vaktsiinitarnetest EL-i. Peamiselt puudutas see ähvardus Ühendkuningriigis asuvat AstraZenecat.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian arvas reedel, et Suurbritannia, kus prioriteediks oli esimese vaktsiinidoosi manustamine võimalikult paljudele inimestele, satub raskustesse teise vaktsiinidoosi hankimisel, mida on vaja täielikuks viirusevastaseks kaitseks.

«ÜK on uhke esimese kaitsesüsti manustamise üle, aga neil on probleem teise vaktsiinidoosiga,» ütles Le Drian raadiojaamale France Info.

Tüli ÜKga sai alguse sellest, kui ülekoormatud Pariisi haiglate arstid hoiatasid, et peavad hakkama varsti valima, kelle elu päästa.

Laupäeval tuvastati Prantsusmaal 42 619 uut nakatunut, mis on kordades rohkem Macroni 2020. aasta lõpus seatud eesmärgist viia nakatumiste arv mitte rohkem kui 5000 juhtumini päevas.

Nädal aega tagasi kehtestati kolmandikule Prantsusmaast taas leebed liikumispiirangud.

Ajalehele JJD saadetud avalikus kirjas kurtsid 41 arsti, et valitsuse meetmed viiruse kolmanda laine peatamiseks on ebapiisavad ning et kahe nädala pärast töötavad nad maksimumkoormusel.

«Oleme sunnitud patsiente valima, püüdes päästa võimalikult palju elusid,» hoiatasid nad, lisades, et nad pole «kunagi kogenud taolist olukorda, isegi viimaste aastate kõige koledamate (terrori) rünnakute ajal».

Samas peatab järjest kasvav hulk koole ajutiselt töö nakatunud töötajate ja õpilaste tõttu.

Erinevalt paljudest Euroopa naabritest hoidis Prantsusmaa eelmisest suvest saadik koolid lahti.