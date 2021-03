Pandeemia on kortermajades välja toonud palju murekohti

«Igasugusest sellisest tegevusest, mis teisi elanikke häirib, tuleb kortermajas loobuda,» on Urmas Mardi resoluutne. Tema sõnul on tantsusammud ja vali muusika, aknal suitsetamine ja rõdul grillimine vaid mõned näited, mis majja tüli toovad.

«Kui kortermajas on kokku lepitud käitumisnormides, siis mõistlik inimene peab sellest kinni. Ühiselu sujumisel on üksikisikul väga suur vastutus. Ka ilma politseipatrulli ja pideva kontrollita,» märkis ta.

Mardi sõnul on koroonapandeemia paraku toonud välja palju murekohti, kus just see omaenda vastutus inimestel meelest ära läheb. «Käiakse haigena majas ringi, võõrustatatakse külalisi või minnakse naabritele külla, ei kanta trepikojas maski – aga need on just kohad, kus inimene ise saab haigust levimast takistada.»