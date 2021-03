Putin kutsus venemaalasi üles end vaktsineerida laskma

Seni on kaitsesüstimine kulgenud Venemaal aeglases tempos ning vaktsiiniskeptikuid on palju. Rääkides Kremli kontrolli all olevas riiklikus telekanalis, ütles ise vaid mõned päevad tagasi kaitsesüsti saanud Putin, et vaktsineerimine on «vajalik, isegi hädavajalik».

«Juhul kui inimene soovib end kindlalt tunda, ei soovi haigestuda ega kannatada pärast haigust tõsiseid tagajärgi, siis on muidugi parem saada see vaktsiin,» ütles Putin telekanalile Rossija 1.

68-aastane president sai esimese vaktsiinidoosi teisipäeval, kuid ei avaldanud, millisega Venemaa kolmest vaktsiinist, kas Sputnik V, EpiVacCorona või CoviVaciga, teda vaktsineeriti. Erinevalt paljudest riigijuhtidest otsustas Putin end vaktsineerida mitte avalikkuse silma all.

President ütles pühapäeval, et vaktsineerimise järel ei tundnud ta peaaegu mingeid kõrvalmõjusid. Putini sõnul olid kõrvalnähtudeks kerge valu süstimiskohal ning järgmisel hommikul kerge lihasvalu. Palavikku tal ei tekkinud.

Venemaa alustas vaktsineerimiskampaaniat detsembri algul, kuid seni on riigi 144 miljonist elanikust tehtud vaktsineerimisi kuuele miljonile, neist neli miljonit on saanud kaks vaktsiinidoosi.

Vaktsiiniskeptikuid on Venemaal palju. Hiljutise arvamusküsitluse andmeil on vaid alla kolmandiku elanikest valmis end vaktsineerida laskma ning pea kaks kolmandikku arvas, et koroonaviirus on inimtekkeline bioloogiline relv.

Venemaa on üks rängemini viiruse all kannatanud riikidest, tuvastatud on üle 4,5 miljoni nakatunu.

Statistikaameti andmeil on Venemaal viiruse tagajärjel surnud üle 200 000 inimese, mida on kaks korda rohkem igapäevaselt avaldatud viiruseandmetest.

Venemaa on peatanud pea kõik viirusevastased piirangud ning võimude sõnul sai kõige hullem pandeemiaetapp talvega läbi.