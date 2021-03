Brisbane suletakse kolmeks päevaks koroonaviiruse leviku tõttu

Queenslandi osariigi valitsusjuht Annastacia Palaszczuk ütles, et tervishoiutöötajad avastasid haiguspuhangu kogukonnas, mille tõttu on meetmed vajalikud.

Austraalia on seni olnud koroonaviirusega võitluses edukas, kuid vaktsineerimispüüded on alles alanud ja vaktsineeritud on vaid protsent rahvastikust. Registreeritud on vaid umbes 29 000 juhtumit, millest alla tuhande on lõppenud surmaga. Piiriületuskarantiini abil on uued puhangud enamasti ära hoitud.