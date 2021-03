Suessi kanalisse kinni jäänud laevast laaditakse ilmselt maha osa lastist

Alusel on 18 000 konteinerit.

Egiptuse kanaliameti juht Osama Rabie ütles rahvusringhäälingule, et tehakse vastavaid ettevalmistusi. Rabie sõnul vajab konteinerite mahalaadimine eritehnikat, mille hankimiseks on käsu andnud president Abdel Fattah al-Sisi.

Egiptuse võimud teatasid laupäeval, et tugevad tuuled ei olnud peamine põhjus hiiglasliku kaubalaeva MV Ever Given madalikule sõitmisel.