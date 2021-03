Raport: Vene tehnoloogial töötavad Saksa allveelaevad on julgeolekuoht

Venemaa päritolu navigatsioonisüsteem Navi-Sailor 4100 on paigaldatud vähemalt sajale Saksa sõjaväe alusele, nende hulgas on alates 2005. aastast paigaldatud navigatsioonisüsteeme kasutanud ka allveelaevad, teatas väljaanne Bild am Sonntag.