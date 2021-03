Küpros avab end 16 riigi turistidele

16 ohutuks liigitatud riigi hulgas on näiteks Ühendkuningriik, Venemaa, Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Ukraina, Liibanon, Egiptus, Valgevene, Serbia, USA ja Katar.

Britid võivad alates 1. maist Küprosele sõita täiesti vabalt, kui nad on vaktsineeritud.

Siiski ootab Küpros, et turistid kannaksid maske, hoiaksid suhtlusvahemaad ja järgiksid muid kohapealsei piiranguid.

Küpros on kahel korral kehtestanud üleriigilised piirangumeetmed ning võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesmaadega on sealsed COVID-19 numbrid küllalt tagasihoidlikud. Alates pandeemia algusest on tuvastatud umbes 45 000 nakatumist ja 250 koroonasurma.