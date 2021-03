FOTOD ⟩ Kohus mõistis Loosaare süüdi lapse seksuaalses väärkohtlemises

Kohus otsustas, et Loosaarele tuleb viieaastane vangistus mõista tingimisi viieaastase katseajaga. Samuti tuleb tal osaleda sotsiaalprogrammis. Loosaar mõisteti süüdi ka selles, et ta omas vastava loata 16-kaliibrilist tuvastamata numbriga sileraudset kaheraudset püssi ja piiratud tsiviilkäibega laskemoona.

Loosaar: minu hing on puhas

Mullu juunis alanud protsessil ei tunnistanud Loosaar end kuritegudes süüdi. Loosaar on BNS-ile kinnitanud, et tema vastu esitatud süüdistus on täiesti alusetu ning tegemist on õnnetu arusaamatusega.