ÜRO: ohtlikku Panama džunglit läbivate lapsmigrantide arv on järsult kasvanud

Darieni džungel, mis on Colombia ja Panama ainus ühenduslüli, on mägise maastiku, fauna ja putukate tõttu üks ohtlikumaid maismaateid. Samuti tegutsevad seal kuritegelikud organisatsioonid, lisas agentuur.

Vihmametsa läbimine on Lõuna-Ameerikast USA-sse maismaad pidi suunduvatele migrantidele paramatu. Enamus migrantidest on haitilased ja kuubalased, aga nende seas on ka asiaate ja aafriklasi.