Kreml: Moskva tahab sundida lääne tehnoloogiahiide Vene seadusi täitma

Vene võimud on hakanud viimasel ajal survestama välismaiseid sotsiaalmeediaplatvorme, eriti neid, milles on Kremli-kriitikut Aleksei Navalnõid toetavat sisu.

«Tahaks loota, et me ei jõua selleni ja leitakse võimalus tüli lahendamiseks. Keegi ei taha täielikku keeldu, oleks rumal seda nõuda. Kuid ettevõtteid peab sundima täitma meie nõudmisi,» ütles Peskov usutluses nädalalehele Argumentõ i Faktõ.

Tema sõnul peavad välisettevõtted peavad pidama kinni normidest ja reeglitest riikides, kus nad töötavad. Peskov viitas, et president Vladimir Putini arvates peab leidma veebivabaduse ja selle korraldamise vahel kuldse kesktee.

«Mida rohkem elu on seal (internetis), seda rohkem peab seal olema reegleid. Need peavad olema kõigile, sealhulgas välisettevõtetele kehtivad ühised mängureeglid, sest internetil ei ole piire,» sõnas Peskov.

Ta lisas, et iga ettevõte tahab tegutseda kontrollimatult ja saada igalt turult ülikasumeid. «Kuid seejuures ei saa iga ettevõte kindlustada end selle vastu, et muutub mingi muu riigi tööriistaks riigis, kus ta töötab,» ütles pressisekretär.

Tema sõnul on läbirääkimised selliste ettevõtetega keeruline ja peen protsess.

Peskovilt päriti ka üksikute suhtlusvõrgustike, nt Telegrami ja Twitteri tõkestamise näidete kohta.

«Telegrami loo parim järeldus on, et läbirääkimistega õnnestus küsimus päevakorrast maha võtta. Kõige tähtsam on läbi rääkida. Mingi imperatiivne tegevus, soovimatus minna kompromissile, viib vastupidi vastandumisele. Kui te ei taha võtta omaks meie reegleid, ei saa te meil töötada,» ütles Kremli pressiesindaja, lisades, et ükski enesest lugupidav riik ei lase ettevõtetel suruda endale peale oma tingimusi.

«See on võimatu,» märkis ta.

Vene Twitteri kontode tõkestamise kohta väitis Peskov, et seal ilmnevad topeltstandardid, sõjalis-poliitiliste blokkide ja Vene-vastase kihutustööga seotud manipuleerimine.

«Kõik see on silmnähtav. Seda ei tohi olla. See pole ju seotud selle ettevõtte äriga? Ei, see seondub sellega, et neid ettevõtteid kasutatakse Vene-vastaseks tegevuseks,» ütles pressisekretär.

«Sellest lähtudes, kui ettevõte suudab öelda oma ametivendadele välismaal, et ei taha tegelda poliitikaga, vaid tahab lihtsalt töötada turul ja teenida, kui see on valmis täitma kohalikke seadusi, ei ole mingit muret. Kui ei, on vaid üks võimalus,» hoiatas ta.

Vene meediajärelevalveamet Roskomnadzor andis nädala eest Twitterile aega üks kuu, et eemaldada «keelatud» sisu, ähvardades vastasel juhul kaaluda sotsiaalmeediaplatvormi blokeerimist.

Roskomnadzor hakkas eelnevalt Twitteri teenuseid Venemaal segama, väites, et firma ei ole täitnud nende nõudmisi eemaldada sisu, mis on seotud lapsporno, uimastikasutuse ja noori enesetapule õhutava sisuga.

Venemaal võeti 2019. aastal vastu seadus «suveräänse interneti» arendamiseks, mis on tekitanud aktivistides muret küberruumi kontrollimise ja sõnavabaduse lämmatamise pärast.

Twitteri pressiesindaja ütles eelmisel nädalal AFP-le, et ettevõte ei toeta ebaseaduslikku tegevust ja on mures katsete pärast blokeerida ja piirata avalikku arutelu internetis.