Eesti 200 tahab Narvas linnajuhtimiskultuuri muuta

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul vajab Narva muutust, sest linna on liiga kaua juhitud ebaprofessionaalselt ja kitsa ringi inimeste huvidest lähtuvalt. «Meie eesmärk on kaasta nii noori kui kogenud tegijaid, et tuua värsket verd ja kaasaaegset juhtimiskultuuri linnavolikogusse,» ütles Kallas pressiesindaja teatel.