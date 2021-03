Egiptus: Etioopia tamm võib tuua kujuteldamatu ebastabiilsuse

"Vaenuaktid on jälestusväärsed, kuid meie reaktsioon, kui meid hakkab mõjutama veevarustuse vähenemine, mõjutab kogu regiooni stabiilsust," ütles ta pressikonverentsil Ismaila linnast.

Niilus on maailma pikim jõgi ja varustab elektri ja veega kümmet riiki, mida see läbib.

Etioopia peab tammi vajalikuks oma 110 miljoni elaniku kasvava elektrivajaduse rahuldamiseks ja rõhutab, et see ei mõjuta veevarustust alamjooksul.

Egiptuse jaoks on riigi osa Niiluse veest punane joon, ütles Sisi, kuid lisas, et "me ei ole kedagi ähvardanud ja ma ei ähvarda ka praegu".