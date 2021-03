Sotsid: hääletame lisaeelarve poolt, kui sinna jõuab esimese haiguspäeva tasustamine

«Meie ühene sõnum Kaja Kallasele oli, et sotsiaaldemokraadid hääletavad 2021. aasta lisaeelarve poolt, kui sinna jõuab esimese haiguspäeva hüvitamine koroonapositiivsetele ja lähikontaktsetele. Esitasime eelarvele ka haiguspäevi puudutava muudatusettepaneku. Selle sammu maksumus aasta lõpuni on hinnanguliselt 8,5 miljonit eurot. See ei ole suur kulu, kui arvestada, et tegu on ühe tõhusama viiruse alistamise meetmega , » ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.