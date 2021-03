FOTOD ⟩ NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja külastas Eestit

«NATO missioonid Balti riikides on osutunud väga edukateks ning väljendavad meie solidaarsust. Erinvate liitlasriikide sõdurid teenivad siin õlg-õla kõrval esindades käegakatsutavat pühendumust kollektiivkaitsesse,» ütles kindral Wolters.

Ämari lennubaasis kindral Woltersit võõrustanud kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul on NATO tegemas õigeid samme, et saavutada praegusele julgeolekuolukorrale kohane vastus.

«Usun, et pühendumus valmisolekule, selge juhtimisahel ja adekvaatsed plaanid, mida toetavad võimekad üksused ja realistlikud õppused, on võti edu saavutamiseks,» ütles kindralleitnant Herem.