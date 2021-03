FOTOD ⟩ Mereväe uued väekaitsekaatrid jõudsid kodusadamasse

«Väekaitsekaatrite jõudmine kodusadamasse lubab meil alustada seire- ja sideseadmete installeerimist ning integreerimist. Kahtlemata on meil veel palju õppida selleks, et kaatrite potentsiaali täielikult ära kasutada. Täieliku valmiduse planeerime saavutada käesoleva aasta kolmandas kvartalis,» ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Väekaitsekaatrite üksus on mereväe taktikalise tasandi üksus, mille peamine eesmärk on mereväe, liitlaste ujuvkoosseisu ja sadamate julgeoleku tagamine ning meretranspordi julgestamine merelt lähtuvate ohtude eest. Samuti toetamine olukorrateadlikkuse loomisega merel.

Väekaitsekaatrite peamiseks ehitusmaterjaliks on alumiinium, kus lisaks on kasutatud veel ballistilise kaitsega paneele. Laeva pikkus on 17,25 meetrit, laius 4,9 meetrit, süvis 1,5 meetrit ning laeva kiiruseks on üle 30 sõlme.