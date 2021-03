GALERII ⟩ Saarlased tõid Tallinna Covid-19 osakondadele turgutuskingitusi

Käthe Pihlak, kes on üks üleskutse eestvedajatest, sõnas, et mõte tekkis neil kogukonna inimestega omavahel rääkides. «Tekkis mõte, et võiks midagi meditsiinitöötajatele tagasi anda, arvestades seda, mis kevadel toimus. Mandri pealt oli meile hästi palju toetust,» ütles Pihlak.