Eesti eraldab Süüriale 1,3 miljonit eurot

Kümme aastat kestnud konflikt on toonud kaasa tsiviilelanikkonna massilise ümberasumise, millel on rängad humanitaartagajärjed. «Olukord Süürias on endiselt väga halb – inimesed kannatavad lakkamatu vägivalla all, tuhanded inimesed on õigusvastaselt kinni peetud või teadmata kadunud, inimeste kodud on hävitatud, Süüria režiim on kasutanud omaenda rahva vastu keemiarelva, enamik lapsi pole elanud päevagi sõjata,» ütles Liimets ministeeriumi pressiesindaja teatel.

Viiendat korda toimuv Süüria tulevikukonverents annab rahvusvahelisele kogukonnale võimaluse ühendada jõud, et pakkuda toetust konfliktis kannatanutele. «Kriisile on vaja leida poliitiline lahendus, et tuua lõpp tohututele inimkannatustele. Süüria inimesed väärivad rahu ja õigluse jalule seadmist ning lapsed väärivad tulevikku,“ lisas Liimets. „Seetõttu on mul hea meel teatada, et Eesti toetab aastatel 2021–2022 Süüria humanitaarkriisi leevendamist 1,3 miljoni euroga.»

Esmaspäeval arutati Süüria humanitaarolukorda ÜRO Julgeolekunõukogus.

Süüria konfliktis vajab humanitaarabi 13,4 miljonit inimest. Kodudest on pidanud lahkuma üle poole riigi elanikkonnast. Seitse miljonit inimest on riigi sees ümber asunud ning 6,6 miljonit inimest elab paguluses naaberriikides Jordaanias, Liibanonis, Türgis ja Iraagis. Seni on Eesti kriisi leevendamiseks eraldanud kokku 11 miljonit eurot.