Ukraina siseminister: vastupropagandaks peab kasutama vene keelt

«Me peame looma Ukraina ja Ukraina-meelse hea kvaliteedi ja venekeelse telekanali, mis suudaks tagasi tõmmata monopoli, mis Venemaa Föderatsioonil on rahvusvahelisel infoturul propaganda valdkonnas,» ütles ta.

Kirjeldades ennast «venekeelse Ukraina rahvuslasena», ütles Avakov, et ta on veendunud, et Ukraina tervitab «meie vene keele arengut, mida räägivad miljonid ukrainlased, ja lubab sellel vabalt areneda».