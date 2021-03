LAV kehtestab lihavõttepühadeks alkoholi kaasamüügi keelu

LAVis on koroonanakkuste arv viimastel nädalatel stabiliseerunud umbes 1200 juhtumi tasemel ööpäevas.

Ramaphosa aga hoiatas loorberitel puhkama jäämise eest, öeldes, et alkoholi rolli hoolimatu käitumise julgustamisel ei saa alahinnata, seda eriti pühade nädalavahetusel.

Restoranides ja baarides on lubatud müüa alkoholi kohapeal tarbimiseks.

«See pandeemia on ikka veel meiega. Me peame tegutsema ettevaatlikult, mitte ainult eeloleval nädalavahetusel, vaid ka järgmistel päevadel, nädalatel ja kuudel,» rõhutas president.

LAV on koroonapandeemiast enim räsitud Aafrika riik. Seal on registreeritud üle 1,5 miljoni koroonanakkuse juhtumi ning Covid-19 tagajärjel on surnud 52 700 inimest.