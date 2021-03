Keskerakond tõusis reitingutabelis taas teiseks

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti AS-i küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,2 protsenti, Keskerakonda 19,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19 protsenti ja valimisõiguslikest kodanikest.

Kuigi teist nädalat järjest ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud, siis viimase nädalaga on Keskerakond tõusnud taas populaarsuselt teiseks erakonnaks, lükates EKRE kolmandale kohale. Kindla liidrina jätkab Reformierakond, kelle toetus on küll märtsi alguse tipuga võrreldes 1,3 protsenti võrra madalam, kuid edu Keskerakonna ees on 14,3 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kuue protsendiga ning Isamaa 5,7 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 54,1 protsenti ja opositsioonierakondi 30,7 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul näitavad selle nädala üldised toetusnumbrid lühiajalist suhtelist stabiilsust. «Suuremaid nihkeid ei ole, kuid võime märgata väiksemaid muutusi. Reformierakonna toetuse lühiajaline kerge langustrend, mida põhjustab nende toetuse «normaliseerumine» naissoost valijate hulgas, paistab jätkuvat. Samas on Eesti 200 alates jaanuari algusest kestnud langus peatunud ning paistab, et vähemalt hetkel on nende üldine toetus stabiliseerunud kuskil 11 protsendi kandis. Samuti on peatunud ka EKRE toetuse kasv ning Keskerakonna reiting on viimase paari nädala jooksul näidanud teatud kosumise märke,» ütles Mölder.