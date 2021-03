Vaatlesin intervjuu dünaamikat, et näha, kuidas avalik-õigusliku TV keskne usutlussaade võtab ette peaministri, kelle valitsusajal on koroonaviirusesse nakatumiste arv kolossaalselt suurenenud, kes jäi piirangute kehtestamisega ilmselgelt hiljaks, kelle kommunikatsioon on olnud heitlik ja rabe (näiteks kritiseeris seda mulle antud intervjuus ettevõtja Raul Kirjanen) ning kes ajakirjanduses ringlema lastud tõlgenduse kohaselt ähvardas Eesti inimesed suvest ilma jätta.