Kui praegu moodustavad naised Šveitsi relvajõudude isikkoosseisust hinnanguliselt ühe protsendi, siis eesmärgiks on 2030. aastaks jõuda selleni, et naiste osakaal oleks kümme protsenti. Suured muutused algavad väikestest sammudest ja nii otsustati, et teenistuses olevad naised ei pea enam kandma meestele mõeldud aluspesu.