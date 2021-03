Seeder: arvasin, et Kallasel oli koroonaplaani kaart tagataskus olemas

«Ma arvasin, et see kaart tagataskus on olemas seni, kuni Kaja Kallas oli opositsioonis, sest ta nõudis eelmiselt valitsuselt selget plaani ja sain aru, et Reformierakonnal on see olemas,» ütles Seeder.

«Kui uus valitsus ametisse astus, siis selgus, et seda plaani ei olnud, sest esimesed sammud, mis tehti, olid piirangute leevendamised ja mõni nädal hiljem piirangute järsk karmistamine,» lisas ta, selgitades, et kuigi uus valitsus astus ametisse keerulisel ajal, olid vastuolulised sammud ekslikult astutud.

Küsimuse peale, et kas esmajärjekorras tuleks majandus ja kõikvõimalikud teenused avada neile, kes on vaktsineeritud või haiguse juba läbi põdenud, vastas Seeder, et selles küsimuses tuleb olla ratsionaalne.

Ta selgitas, et ta nõustub, et need, kelle suhtes ohtu ei ole - kes on immuunsuse vaktsineerimise või läbipõdemise kaudu omandanud -, peaksid saama suurema vabaduse, et ühiskond võimalikult kiiresti normaalse elurütmi taastada saaks.

2

«Aga teiselt poolt. Mina ei ole väga tuline vaktsineerimispasside toetaja ja inimeste eristamine, eriti vaktsineerimise järgi, selles olukorras, kus väga paljud inimesed on vaktsiinide ootamise järjekorras - nendel on hea tahe ja soov saada vaktsineeritud, aga erinevatel põhjustel seda ei saa. Kas ei ole hanked siia jõudnud või on segadused vaktsineerimisega, siis nemad asetatakse tunduvalt keerulisemasse ja halvemasse seisu ühiskonnas kui teised,» ütles Seeder.

Seedri sõnul tuleb leida tasakaal ning seda on keeruline leida. «Mina ei toeta vaktsineerimispasside süsteemi sisseviimist, aga erisuste tegemist ja vabaduse andmist nendele inimestele, kes on vaktsineeritud ja ei kujuta enam ühiskonnas ohtu, nendele tuleks anda see vabadus,» sõnas ta, rõhutades, et eristaatust passi näol, mis tõestab dokumentaalselt inimeste erinevat kuuluvust teatud toimingute alusel, ta ei toeta.

Erakonna esimees arvas ka, et piiride sulgemine täna enam mõistlik ei oleks. «Praegu rääkida piiride sulgemisest tulevikus ei ole vist väga praktiline olukorras, kus meie nakkuskordaja on üks kõrgemaid, kus vaba liikumine on seni olnud, kus vaktsineerimise tase nii Eestis kui teistes riikides järjest kasvab, siis praegu selline täiendavate piirangute kehtestamine ei ole enam mõistlik. Aga seda tingimusel, kui ei teki uus nakkuslaine ja nakatumine ei hakka kasvama,» ütles Seeder.