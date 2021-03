Biden avalikustas kahe triljoni dollari suuruse taristuplaani

«See on suurim investeering Ameerika töökohtadesse pärast Teist maailmasõda. See loob miljoneid töökohti ja sealjuures väga hästi tasustatud töökohti,» ütles Biden.

Biden ütles sealjuures, et usub Ameerika kapitalismi. President tõi samas välja, et mitmed hiigelettevõtted kasutavad maksudelt kokkuhoidmiseks seaduselünki ja see on vale.