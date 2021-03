Hiina soovib Myanmaris näha demokraatlikku üleminekut

«Hiina loodab, et Myanmar taastab rahu, stabiilsuse ja põhiseadusliku korra võimalikult kiiresti ja jätkab liikumist demokraatiale ülemineku suunas,» ütles suursaadik.

«Rahu ja stabiilsuse säilitamine Myanmaris on rahvusvahelise üldsuse ühistes huvides. Kui Myanmar peaks libisema pikaajalisesse kriisikeerisesse, siis oleks see riigi ja kogu regiooni jaoks katastroof,» lisas Zhang.

ÜRO erisaadik Myanmari küsimustes Christine Schraner Burgener kutsus enne seda ÜRO Julgeolekunõukogu üles Myanmari osas tegutsema ja hoiatas, et riik on kodusõja lävel.

«Kui me lihtsalt ootame seda, mil nad on valmis dialoogi pidama, siis olukord vaid halveneb. Veresaun on lähedal,» sõnas erisaadik.