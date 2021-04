VIDEO JA -BLOGI ⟩ Jaani ja Liimets pole endiselt Keskerakonnaga liitunud

Siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets ütlesid mõned kuud tagasi, et kaaluvad Keskerakonda astumist. Tänaseni pole nad aga erakonnaga liitunud.

Jaani sõnul on teema jätkuvalt päevakorras. «Aga see kommentaar on täpselt samagune - võtab veel aega ja vajab mõtlemist,» vastas ta.

Eva-Maria Liimets avaldas aga tänu Keskerakonnale, et talle välisministri kohta pakuti ning see talle ka usaldati. «See küsimus on täiesti aktuaalne, ma jätkuvalt kaalun seda, ent esmatähtis on maksimaalselt hästi aidata koroonapandeemias Eesti välispoliitikat,» selgitas Liimets.

Juba teist päeva riigikogu ees protestijad, kes avaldavad meelt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise pärast. «Ei, Eestis ei hakka kehtima politseiriik. Ei ole see ka tulevikus,» toonitas siseminister. Ta lisas, et 92 protsenti eestlastest usaldab politseid. «Politsei esmane relv on sõdanega ennetamine. Väike osa võib olla ka selliseid inimesi, kes reegleid ei mõista ning neile kasutatakse tööriista ehk tarhv,» lisas Jaani, kuid toonitas mitu korda, et politsei taktika on ikka sama ja mitmel korral inimestega räägitakse.

«Siseminister ütles, et inimeste usaldus politsei vastu on kõrge. Kelle küsimus on, et seda usaldust õõnestatakse? Kui meil on olukord, kus politsei kutsub korrale inimesi, kes piiranguid ei jälgi ning siis peab saatma nad edasi terviseametile ning sealt siis tuleb alles politseini tagasi,» selgitas peaminister Kaja Kallas.



Välisminister Eva-Maria Liimets ei soovinud kommenteerida väiteid, et Eesti saatis eelmisel aastal välja Hiina diplomaadi. «Välisministeerium ei kommenteeri väljasaatmisi ning selest tulenevalt ei soovi ta ka kommenteerida meedias ilmunud väidet, et Eesti saatis välja Hiina diplomaadi,» selgitas ta.

Kabinetinõupidamisel arutasid ministrid koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi. Riigi eelarvestrateegiat 2022-2025 ja 2022. aasta riigieelarvet.

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil hekas maaeluministeeriumi esitatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, muudatusega laieneb nende isikute ring, kes saavad ilma kitsendusteta omandada Eestis maad.