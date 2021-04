Eesti liitus ka teise avaldusega, milles taunitakse Hiina käitumist koroona lätete uurimisel

Välisministeeriumi pressiesindaja Angelika Lebedev ütles, et lisaks USA algatatud regioonideülesele kirjale ühines Eesti ka Euroopa Liidu ühiskirjaga. «Mõlema avalduse eesmärk oli avaldada toetust WHO-le, rõhutada edasise rahvusvahelise koostöö vajalikkust ja juhtida tähelepanu missiooniga seotud kitsaskohtadele,» ütles Lebedev.

Avaldus kutsus Hiinat tagama täit juurdepääsu koroonapandeemia alguse asjaolude uurimiseks. Välisministeeriumi esindaja rõhutas, et Eesti jaoks on oluline nende avalduste sõnumite võimendamine ja üleilmne ühine tegutsemine võimalikult laias riikide ringis, aga samuti toetus USA-le.

Postimees vahendas eile , et WHO uurimismeeskonna veebruarikuine uurimine Hiina Wuhani linna koroonapandeemia alguse kohta suurt selgust ei pakkunud, kuid teisipäeval avalikustatud raport toob välja senise töö märkimisväärseimad leiud.

Üle 300-leheküljeline WHO ja Hiina teadlaste ühisuurimisel põhinev dokument käsitleb hüpoteese SARS-CoV-2 alguse ja edasikandumise kohta ning annab soovitusi tulevaseks uurimiseks.

Mitmed riigid on juhtinud tähelepanu, et WHO missioon Hiinas jäi hiljaks ja ekspertidel oli piiratud ligipääs täielikele algandmetele ja -proovidele.