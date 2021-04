President kuulutas välja kolm seadust

Kemikaaliseaduse muudatustega ühtlustatakse norme, mis käsitlevad ainete ja segude kättesaadavaks tegemist, sissetoomist, omamist ja kasutamist, mida võidakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Regulatsiooni eesmärk on piirata sedalaadi ainete kättesaadavust ja tagada asjakohane teatamine kahtlustäratavatest tehingutest kogu tarneahelas.

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seadusega muudetakse senist avaliku võimu nõuete jagamise mudelit nii, et sarnaselt eranõude omanikuga võib avalik-õigusliku nõude omanik ise kohtutäituri valida. Samuti muudetakse seadusega kohtutäiturite tasusätteid ja kehtestatakse uus kohtutäituri ametitoiming, milleks on võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine.

Eesti ja Soome vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus näeb ette lepingu muutmise enne selle lõpetamist, kuna sätete järgi kehtib leping selle jõusoleku ajal tehtud investeeringute suhtes veel järgneva kümne aasta jooksul pärast lepingu kehtivuse lõppemist. Lepingut tuleb muuta, et selle lõpetamisel lõppeks täielikult ka lepingu kohaldamine. Lõpetamine on siinkohal vajalik, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kõikide ELi liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine.