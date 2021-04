Ametnikud: Afganistanis hukkus helikopteriõnnetuses kolm inimest

Õnnetuses hukkus kaks politseinikku ja sõdur, lisas ministeerium, kelle sõnul algatati juurdlus. Vähemalt neli julgeolekutöötajat said vigastada.

Islamiliikumine Taliban teatas, et tulistas helikopteri alla.

Helikopter tulistati tema sõnul alla, kui see pommitas islamivõitlejate positsioone.

Algselt teatas kaitseministeerium, et aset leidis õnnetus, kuid president Ashraf Ghani kinnitas hiljem, et see tulistati alla.