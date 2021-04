Liitlased on Navalnõi näljastreigi pärast tõsiselt mures

Navalnõi (44) kuulutas näljastreigi välja kolmapäeval, et nõuda Vene vanglas ravi oma tervisehädadele.

Ta kannab kahe ja poole aasta pikkust vangistust pettusesüüdistuste alusel karistuskoloonias Moskva lähistel. Navalnõi peeti kinni, kui ta naases Venemaale Saksamaalt, kus ta oli ravil pärast mürgitamist, milles ta süüdistab Vene võime.

Navalnõi sõnul kannatab ta vanglas tõsise seljavalu käes, samuti on tuimaks läinud tema jalad ning talle on manustatud vaid valuvaigisteid.

Tema toetajate sõnul on näljastreigi väljakuulutamine tõsine ning nad ei usu, et ta sellest taganeb. «Navalnõi on alati pidanud näljastreigi otsust väga tõsiseks,» ütles opositsionääri pressiesindaja Ruslan Šaveddinov. «Me oleme väga mures tema seisundi pärast ja seetõttu nõuame talle kohest ligipääsu arstile.»

Navalnõi paraneb veel ka augustikuisest mürgitamiskatsest, mis leidis aset lennul Siberist Moskvasse ja mille tõttu tehti hädamaandumine Omskis. Sealsed arstid ravisid teda mitu päeva ning lõpuks lennutati ta Berliini kunstlikus koomas.

«Mul on õigus nõuda arsti ja saada ravimeid... Kui naljad kõrvale jätta, siis see hakkab mind juba segama,» ütles Navalnõi kolmapäeval.

Vene vanglateenistuse sõnul antakse Navalnõile tema seisundile vastavat ravi.

«Pärast mürgitamist ei tea keegi, milline on tema keha reaktsioon sellisele olukorrale ja see on väga murettekitav,» ütles Šaveddinov.

Navalnõi liitlane Ljubov Sobol tarbis 2019. aasta suvel 32 päeva ainult vedelikku pärast seda, kui temal ja teistel opositsioonipoliitikutel keelati kohalikel valimistel kandideerimast.

Navalnõi parem käsi Leonid Volkov ja mõned aktivistid Novosibirskis läksid näljastreigile 2015. aastal pärast seda, kui neil samuti ei lubatud kohalikest valimistest osa võtta.

Vene seaduste järgi peab vanglateenistus kinnipeetavat sunniviisiliselt toitma, kui ta vabatahtlikult ei söö. Seadustes ei täpsustata, kuidas täpselt seda läbi viiakse, kuid aktivistide teatel on vangidele manustatud sööki suu või päraku kaudu või läbi toru.